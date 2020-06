Corruzione, Riesame libera titolare bar ed ex carabiniere

(red.) L’indagine aveva destato un certo clamore visto che coinvolge due carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Brescia e un altro ex militare. Si parlava, secondo l’accusa, di regali tra cene, aperitivi e bottiglie alle forze dell’ordine per controlli più morbidi o addirittura annunciare le future verifiche in modo da mettersi in regola. Per questo motivo quattro soggetti erano finiti nei guai per corruzione.

Ma nelle ore precedenti a venerdì 5 giugno il tribunale del Riesame di Brescia ha cambiato gli esiti di quelle ordinanze. Infatti, il titolare del locale Belle Epoque di piazza Arnaldo e l’ex carabiniere, ora a capo di una società di consulenza sulla sicurezza nel lavoro e ai domiciliari, sono tornati in libertà. Entrambi, infatti, avevano negato ogni accusa. Niente da fare, invece, per i due carabinieri – ora sospesi – accusati di truffa ai danni dello Stato per aver chiesto rimborsi sui chilometri mai percorsi con i mezzi di servizio.