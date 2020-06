Concorso “truccato” a Bagnolo Mella, Riesame annulla un arresto

(red.) Arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte dell’inchiesta aperta sul concorso, truccato secondo gli inquirenti, che ha portato Basma Bouzid a rivestire l’incarico di comandante della Polizia Locale di Bagnolo Mella, nella bassa bresciana. Insieme a lei, tra gli altri, era finito nei guai il commissario della municipale di Cazzago San Martino, Massimo Cozzo, reo di non aver evidenziato una serie di errori nel testo del concorso della candidata.

Lo stesso Cozzo, insieme al segretario comunale indagato Giampaolo Brozzi avrebbe agito ammettendo la candidata di origine nordafricana nonostante non avesse il titolo di studio per partecipare. E per questo motivo da parte del giudice erano scattati una serie di arresti e ordinanze di custodia cautelare. Ma ieri, giovedì 4 giugno, il tribunale del Riesame di Brescia ha annullato l’ordinanza a carico di Cozzo dopo che questo aveva presentato ricorso. Ora è tornato quindi libero, ma si attendono le motivazioni.