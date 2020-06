Collebeato, colpi di pistola contro centro migranti. Droga, non razzismo

(red.) Non ci sarebbe il razzismo, ma una vicenda di droga dietro quei cinque colpi di pistola esplosi nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio verso il centro migranti gestito dall’associazione Adl Zavidovici in via San Francesco d’Assisi a Collebeato, nel bresciano. A questo il sostituto procuratore di Brescia che indaga, Ambrogio Cassiani, sarebbe giunto nel momento dell’analisi delle testimonianze dei richiedenti asilo ospiti di quella struttura e svegliati dai proiettili finiti nel muro e contro gli infissi della facciata. Nel pomeriggio di quella stessa giornata, infatti, uno dei richiedenti asilo avrebbe notato in piazza un episodio di spaccio tra un venditore e tre clienti.

E a un certo punto si sarebbe sentito minacciare per non rivelare quanto aveva visto, ma allo stesso tempo aveva allontanato i presenti. Ora è da capire se sia stato proprio uno dei quattro, di notte, a raggiungere la comunità per migranti esplodendo i colpi. La Scientifica dei carabinieri ha recuperato i proiettili, mentre i militari della compagnia di Brescia e Gardone Valtrompia stanno continuando a indagare.

Nel frattempo il materiale acquisito, tra colpi e immagini riprese dalle telecamere, è confluito in un’inchiesta aperta per porto illegale d’armi e minacce gravi. Nel corso della giornata di ieri, lunedì 1 giugno, alla notizia di quanto era accaduto, sono stati numerosi gli attestati di solidarietà nei confronti del Comune di Collebeato. E questa mattina, martedì 2 giugno, alle 11 davanti al municipio si terrà una manifestazione a sostegno dei migranti e invitando chi vorrà intervenire, pur nel rispetto delle distanze, a portare le bandiere della pace.