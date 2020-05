1.600 morti nelle Rsa bresciane in due mesi, aperti 60 fascicoli

(red.) 1.600 deceduti nelle case di riposo che dipendono dall’Ats di Brescia (non, quindi, in Valcamonica) tra febbraio e marzo. Ovviamente non tutti a causa del coronavirus, ma bisogna anche considerare che molte delle vittime non erano mai state sottoposte a un tampone, lasciando quindi il mistero sulle cause.

Sono i numeri riferiti a 84 residenze sanitarie per anziani che nelle scorse settimane i carabinieri del Nas di Brescia hanno controllato, acquisendo numerosa documentazione e depositando diciannove relazioni preliminari al pool di magistrati attivo nella procura di Brescia.

E proprio dagli ambienti investigativi si ha notizia di sessanta tra fascicoli ed esposti presentati da associazioni e cittadini (tra case di riposo e ospedali) per capire cosa sia successo in quei due mesi di ecatombe. In ogni caso tutte le inchieste sono state aperte contro ignoti e non ci sono indagati, anche se sarebbero già iniziati una serie di interrogatori.