Coronavirus nelle case di riposo bresciane, aperti 25 fascicoli

(red.) Si era partiti dall’aprire un paio di inchieste nel valutare cosa sia successo all’interno delle case di riposo bresciane che, come molte altre, sono state colpite drammaticamente dal coronavirus, a volte con popolazioni di ospiti anziani letteralmente decimate. A ieri, lunedì 4 maggio, i fascicoli sono diventati 25, ma nel frattempo erano arrivati anche altri esposti che potrebbero quindi incrementare il lavoro dei magistrati.

Il gruppo guidato da Carlo Nocerino, sempre ieri, ha anche ricevuto una relazione da parte dei carabinieri del Nas e basata su presunti elementi irregolari in diciannove case di riposo. E come sottolineato nei giorni precedenti, la stessa procura sta analizzando la situazione di cento residenze sanitarie per anziani tra quelle legate all’Ats di Brescia e della Montagna. Il periodo preso in considerazione è quello tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, all’inizio dell’epidemia e quando la Regione Lombardia aveva autorizzato a spostare nelle case di riposo i pazienti dimessi dagli ospedali, ma ancora positivi al virus.

E infatti tra gli esposti ci sono anche quelli di chi contesta la gestione da parte del Pirellone. In ogni caso, i magistrati stanno indagando anche sul comportamento adottato negli ospedali e ascoltando anche operatori e responsabili delle case di riposo. L’ipotesi di reato generica è di epidemia colposa, ma al momento non ci sono indagati.