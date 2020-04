Coronavirus, GdF al Pirellone. Opposizioni chiedono commissione inchiesta

(red.) Nel territorio lombardo si sta indagando a tutto tondo per capire quali falle ci siano state nel rapporto tra la Regione e le case di riposo nel momento in cui queste venivano indicate per ospitare i pazienti affetti dal Covid-19 e ancora positivi, ma non più gravi. Una misura che era stata prevista in un’ordinanza del Pirellone dello scorso 8 marzo e firmata dall’assessorato al Welfare. Ieri mattina, mercoledì 15 aprile, le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria hanno raggiunto proprio la sede della Regione per acquisire una serie di documenti.

Soprattutto le comunicazioni inviate dal Pirellone alle Ats nella gestione dell’emergenza sanitaria e come è stato affrontato il tema delle case di riposo. Un’azione, quella della Finanza, che ha indotto il governatore Attilio Fontana a parlare comunque di una “massima collaborazione verso chi svolge le indagini”. Ma nel frattempo, di fronte al fatto che la Lombardia ha la metà dei contagiati di tutta Italia e un alto numero di deceduti, i gruppi di opposizione in Consiglio regionale hanno chiesto di aprire una commissione d’inchiesta sul modo in cui l’emergenza è stata gestita.

Mentre a livello nazionale i carabinieri del Nas hanno certificato che il 17% delle 600 strutture residenziali controllate non era in regola dal punto di vista di alcune procedure. Intanto, sempre a proposito della Lombardia, è stata lanciata la petizione “Commissariate la Lombardia” che in un giorno ha ottenuto più di 20 mila firme.