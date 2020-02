Maxi frode fiscale, è il giorno per interrogare i 22 arrestati

(red.) La maxi inchiesta “Evasione continua” che ha portato la Guardia di Finanza di Brescia e la Scico di Roma ad arrestare 22 soggetti e a indagare in tutto 86 persone per una presunta frode fiscale da 80 milioni di euro e fatture false per mezzo miliardo, passa alla seconda fase operativa. Infatti, nella giornata di oggi, giovedì 20 febbraio, tutti gli arrestati saranno interrogati in procura. E tra loro potrebbe esserci chi rivelerà altri dettagli, ma anche chi si avvarrà della facoltà di non rispondere.

Al centro dello schema ritenuto fraudolento, secondo gli inquirenti, ci sarebbe la commercialista Stefania Franzoni. E, come riporta Bresciaoggi, nelle pagine dell’inchiesta si parla anche di due volti noti dello sport bresciano che sarebbero indagati. Si tratta della presidente del Basket Brescia Graziella Bragaglio e del patron dell’An Brescia Andrea Malchiodi. A proposito della presidente del basket, però, il suo legale rimarca il fatto che la società ha già definito positivamente la questione con l’Agenzia delle Entrate, che ha riconosciuto la totale buona fede della società.

L’imposta dovuta è stata integralmente pagata e il Basket Brescia in questa situazione è stato esclusivamente vittima di un raggiro. Per questa ragione – dice il legale – si sta agendo in giudizio nei confronti dei responsabili per ottenere il risarcimento dei danni patiti. Nei prossimi giorni sarà depositata al pubblico ministero la documentazione che attesta l’insussistenza di ogni addebito verso la Bragaglio.