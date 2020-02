Desenzano, dai dolci ai mangimi. Cc Forestali in azione

(red.) Nella giornata di martedì 18 febbraio i carabinieri forestali di Reggio Emilia hanno condotto una serie di perquisizioni coordinate dalla procura in 17 siti in tutto il nord Italia e operanti nel settore dolciario, della panificazione, biogas, produzione e commercio di mangimi. Sono state anche sequestrate otto tonnellate di materie prime per mangimi non conformi e due autocarri, oltre a documentazione contabile e informatica. L’attività ha portato a denunciare all’autorità giudiziaria quattro reggiani per trasporto e smaltimento di rifiuti non autorizzato, frode in commercio e commercio di sostanze alimentari nocive.

L’operazione “Dolceamaro” è stata portata a termine dai militari del Nucleo investigativo di Polizia ambientale agroalimentare e forestale con altri reparti nel nord Italia dopo una mirata attività sulla gestione illecita di rifiuti alimentari. Le perquisizioni hanno riguardato anche multinazionali e aziende leader e tra le varie province coinvolte c’è anche quella di Brescia. Si parla di gestione dei rifiuti speciali (non pericolosi) derivanti da industrie dolciarie e della panificazione del nord Italia, ritirati in modo illecito da tre aziende reggiane e poi rimessi con altri raggiri nel mercato della zootecnia per produrre mangimi destinati all’alimentazione degli animali e alle centrali a biogas per la produzione di energia rinnovabile.

Le condotte illecite hanno comportato potenziali rischi per la salute e il benessere degli animali allevati e dei prodotti derivati da destinare all’alimentazione umana, oltre che potenziali rischi di inquinamento delle matrici ambientali. Nel corso dell’operazione si è proceduto con il sequestro di 8 tonnellate di materie prime per mangimi non conformi in quanto scaduti e privi delle necessarie autorizzazioni per il commercio, due autocarri privi dell’autorizzazione al trasporto di rifiuti e vari documenti.

Le accuse a vario titolo nei confronti degli indagati sono di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato, frode in commercio e commercio di sostanze alimentari nocive. Sul fronte bresciano, è finita nel mirino una società dolciaria che opera vicino a Desenzano del Garda e il cui titolare è tra gli indagati.