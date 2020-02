Delitto Fantoni, assassino già denunciato per i suoi atteggiamenti

(red.) Dopo la domenica 2 febbraio del lutto e del silenzio, la comunità bresciana di Bedizzole continua a interrogarsi sul delitto della 39enne Francesca Fantoni per opera del 32enne giardiniere Andrea Pavarini che si trova detenuto nel carcere di Canton Mombello a Brescia. E nelle ore intorno a martedì 4 febbraio emerge un profilo dell’uomo problematico e spesso aggressivo con le donne. Tanto da essere già stato denunciato in passato per una serie di molestie contro chi incontrava.

Da quanto riporta il Giornale di Brescia, sembra che in paese molti conoscessero il comportamento del giovane assassino che tre mesi fa è diventato padre. A suo carico ci sarebbero diversi episodi e tentativi di aggressione di tipo sessuale verso le donne e tanto da essere denunciato già quando era ancora minorenne. Per esempio, avrebbe avvicinato in modo aggressivo una ragazza davanti a un distributore automatico di sigarette e più volte avrebbe tentato di abbassarsi i pantaloni bloccando le sue vittime che poi riuscivano a fuggire.

Una situazione che ora ha portato a una vittima e con l’ammissione da parte dell’uomo. Mentre l’autopsia ha anche evidenziato che Francesca Fantoni era stata violentata prima di essere uccisa a mani nude. A questo punto le indagini cercano anche di appurare gli atteggiamenti avuti da Pavarini nei giorni precedenti al delitto e già si è verificato come girasse alla guida di un’Apecar. Tra l’altro, già alle scuole superiori avrebbe iniziato a creare problemi. Una situazione che ha portato il suo avvocato ad affidarsi a uno psichiatra per capire le reali condizioni mentali dell’assassino.