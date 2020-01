Traffico di dopanti dall’Est in Italia, c’è anche Brescia

(red.) Tocca anche la provincia di Brescia l’operazione antidoping “Easy muscles” (muscoli facili) condotta alle prime ore di oggi, giovedì 30 gennaio, dai carabinieri di Ascoli Piceno e del Nas di Ancona. Si parla di una rete formata da decine di persone legate al traffico di farmaci dopanti importati in modo illecito dall’Est Europa e che ha portato a finire denunciati 50 soggetti. Nel corso delle perquisizioni in trenta città italiane sono state sequestrate migliaia di confezioni di farmaci colpendo anche palestre e centri sportivi amatoriali legati soprattutto ai ciclisti.

L’indagine era partita nel 2018 dopo un’informativa dei carabinieri di Folignano verso un soggetto ascolano accusato di commerciare illecitamente sostanze dopanti. Da lì l’inchiesta si è allargata coinvolgendo anche atleti e frequentatori di palestre che acquistavano i prodotti dalla Bulgaria e dalla Polonia su tutti. La distribuzione in Italia dei farmaci dopanti sarebbe avvenuta attraverso i social per proporre prodotti ai consumatori e per un giro di oltre 500 mila euro all’anno.

Per creare la rete alcuni indagati si sarebbero procurati ricette mediche contraffatte e portando ora a scoprire e sequestrare confezioni di nandrolone, testosterone, ormone della crescita e steroidi anabolizzanti. 55 sono state le perquisizioni disposte dalla procura di Ascoli Piceno tra Bari, Barletta-Andria-Trani, appunto Brescia, Cagliari, Cremona, Ferrara, Foggia, Latina, Lodi, Lucca, Massa Carrara, Messina, Milano, Padova, Parma, Perugia, Pesaro-Urbino, Reggio Calabria, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Varese e Viterbo.