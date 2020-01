Montichiari, incendio ex birreria: procura apre un’inchiesta

(red.) Le fiamme che avevano devastato i locali dell’ex birreria di Montichiari, nel bresciano, sembravano quasi passate in sordina visto che la struttura era abbandonata da tempo. Erano i primi giorni di dicembre quando i vigili del fuoco erano stati chiamati a compiere un intervento in via Aeroporto, proprio davanti allo scalo D’Annunzio, per spegnere il rogo. La notizia di questi giorni intorno a mercoledì 22 gennaio è che la procura di Brescia ha deciso di aprire un’inchiesta per accertare le cause dell’incendio. Il primo passo è stato compiuto, con l’acquisizione delle relazioni dei vigili del fuoco.

E ora si indaga per valutare tutte le situazioni possibili. Per esempio, visto che il locale era lasciato a sé stesso, non si esclude che qualche senza tetto lo abbia usato come rifugio per la notte accendendo un fuoco. Ma con l’ampliarsi delle fiamme potrebbe essere scappato. Dall’altro lato, potrebbe anche essersi trattato di un atto doloso visto che in una rete a protezione dell’area è stato trovato uno squarcio, forse praticato da qualcuno che ha poi raggiunto l’edificio. Di certo i danni alla struttura sono stati ingenti.