Finta Onlus forma 250 addetti verso imprese di ristorazione

(red.) Circa 200 persone coinvolte e sanzioni emesse per 500 mila euro. Sono alcuni dei numeri emersi dall’operazione “Master Black” presentata ieri, lunedì 20 gennaio, nella caserma Leonessa, sede della Guardia di Finanza di Brescia per quanto le Fiamme Gialle avevano svolto nelle ore precedenti. Tutto frutto di una collaborazione tra enti che ha visto partecipare anche l’Ispettorato del Lavoro, Inps e Inail. Al centro di tutto c’era un’associazione Onlus di Brescia, ma finta secondo la Finanza, che qualificandosi come semplice realtà di formazione di addetti nel settore della ristorazione, in realtà sarebbe stata una vera e propria agenzia interinale.

Che forniva alle imprese che chiedevano il servizio una serie di lavoratori già formati e da pagare dai 10 ai 15 euro all’ora, ma con presunti rimborsi spese. E tra quelli che raggiungevano le imprese c’erano soprattutto ragazzi, anche studenti, che coglievano quell’opportunità per guadagnare qualcosa per mantenersi gli studi. Ma sapendo poco o nulla delle tutele che sarebbero dovute loro spettare. Così è stata scoperta un’evasione fiscale da 700 mila euro, 80 mila di contributi non versati, indebite compensazioni e crediti inesistenti. E di conseguenza al sistema di imprese e presunta onlus compresa sono arrivate sanzioni per 500 mila euro.

L’inchiesta era partita da un semplice controllo fiscale e facendo notare alle Fiamme Gialle come l’associazione di formazione creasse profili tra i giovani da inviare alle attività di ristorazione tra Brescia, Bergamo, Milano, Pavia, Verona, Vicenza e Bolzano. Ma tutti con falsi rimborsi spese. Quest’attività sarebbe andata avanti dal 2018 al 2019 con manodopera arrivata a 22 imprese che ora dovranno pagare i contributi. E si è anche accertato che queste stesse realtà avrebbero chiesto alla presunta Onlus di iscrivere i propri collaboratori per avere benefici. Tra l’altro, dei 200 lavoratori impiegati, 13 percepivano l’indennità di disoccupazione nonostante lavorassero nelle imprese. E per loro è scattata una denuncia per truffa ai danni dello Stato.