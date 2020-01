Villafranca (Vr), funerale per sinti investito in via della Maggia

(red.) Nella giornata odierna, venerdì 10 gennaio, sarà celebrato il funerale di Omar Ghirardini, il 35enne sinti italiano che lo scorso giovedì 2 di sera venne investito e ucciso in via della Maggia, a Brescia città, pare a scopo di vendetta. L’uomo, infatti, residente tra le case popolari del quartiere Sanpolino e padre di sei figli, era andato a cercare la moglie al campo nomadi di via Borgosatollo. Proprio qui l’aveva trovata, scoprendo che era in corso una festa alla quale non era stato invitato. Forse era stata questa la causa, seppur futile, che aveva indotto l’uomo a sfregiare con un coltello tre cognati.

Uno di questi, il 28enne Renat Hadzovic, si era poi messo alla guida di un Suv e, dopo averlo inseguito e raggiunto, lo aveva travolto. A distanza di una settimana da quei fatti, l’investitore è stato arrestato e si trova attualmente in carcere. Sul corpo di Ghirardini è stata poi eseguita l’autopsia e questa mattina, dopo l’ultimo saluto da parte della comunità nel campo nomadi di via Orzinuovi, la salma sarà condotta a Villafranca, nel veronese, per il funerale. Proprio in quel paese, infatti, sono nati e originari i familiari dell’uomo.

Nel frattempo le indagini vanno avanti e per questo motivo ieri, giovedì 9 gennaio, è stato incaricato un consulente per ricostruire nei dettagli la dinamica di quell’investimento in via Maggia. Hadzovic, dopo l’arresto, nel rito di convalida durante il quale gli erano stati negati i domiciliari, aveva detto al giudice Lorenzo Benini di non aver voluto uccidere il 35enne, ma di volerlo solo spaventare. E ora si cercherà di capire, da una serie di elementi, se la versione può essere ritenuta attendibile, oppure se il giovane abbia condotto una vera e propria caccia all’uomo con l’intento di vendicarsi.