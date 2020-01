“Il bimbo è caduto dal divano”, ma la procura apre inchiesta

(red.) Nelle ore intorno a giovedì 9 gennaio la procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per lesioni gravi e a carico di ignoti per un bambino di quattro mesi che sarebbe caduto dal divano sul tappeto nella casa bresciana. Dell’indagine ne dà notizia Bresciaoggi riportando come i fatti erano avvenuti ai primi giorni di novembre. La madre 30enne e il padre 40enne del piccolo, entrambi egiziani, avevano condotto il bimbo all’ospedale Civile dopo una grave frattura alla testa. Per questo motivo era stato subito sottoposto a un intervento chirurgico.

Ma in seguito, proprio dall’operazione, il medico ha sospettato che non si trattasse di una semplice caduta di pochi centimetri, ma qualcosa di più grave, se non addirittura di percosse. La Squadra Mobile della questura di Brescia ha ricevuto la segnalazione e informato la procura che quindi ha deciso di aprire un’inchiesta. La famiglia abita in città e al momento di presentarsi in ospedale dopo la presunta caduta del bimbo, il padre ha detto ai medici che la moglie lo aveva messo sul divano accanto al gemellino.

Ma subito dopo sarebbe stato trovato quasi incosciente per terra. Sull’accaduto, la madre è già stata sentita e ha confermato la versione del marito, ma la magistratura ha deciso di avviare altri accertamenti, visto che sarebbero emersi alcuni elementi contrastanti.