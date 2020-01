Brescia, investimento omicida in via Maggia. Oggi interrogatorio

(red.) Quelle di oggi, lunedì 6 e domani, martedì 7 gennaio, saranno due giornate importanti per quanto accaduto lo scorso venerdì 3 di sera a Brescia, con la lite al campo nomadi di via Borgosatollo e poi l’investimento omicida di Omar Ghirardini. Oggi in carcere è previsto l’interrogatorio di convalida del fermo per Renat Hadzovic, il 28enne che ha travolto il 35enne sinti bresciano in via della Maggia. E domani sulla vittima sarà eseguita l’autopsia per accertare gli elementi del decesso. Nel frattempo al campo nomadi di via Borgosatollo, da dove sono presenti nelle ore successive ai fatti, sono attive le forze dell’ordine per motivi di sicurezza.

Mentre a Sanpolino, dove la vittima abitava con la moglie e i sei figli, sono stati piazzati due striscioni in cui si parla della volontà di fare giustizia e non di cercare una vendetta. Ma nello stesso tempo qualcun altro ha scritto di volere via da Brescia gli Hadzovic, appunto la famiglia dell’investitore. L’unico dalla parte di Ghirardini che ha inteso parlare, nelle dichiarazioni riportate dal Giornale di Brescia, è lo zio della vittima che a nome della famiglia chiede giustizia, ma non esclude forme di vendetta. Dalle indagini tuttora in corso era emerso che la vittima si fosse presentata al campo nomadi e avesse iniziato uno scontro per futili motivi per aver trovato la moglie lì e non a casa e perché non era stato invitato a una festa.

Ma lo zio di Ghirardini sottolinea come il nipote, cattolico, sarebbe stato più volte minacciato dai nomadi parenti della moglie di fede musulmana se non avesse intrapreso lo stesso percorso islamico per i figli. E durante quella lite, sempre secondo il parente, l’uomo sarebbe stato aggredito dai tre cognati prima di sfregiarli con un coltello trovato sul posto. In seguito era stato investito e ucciso dal 28enne che dopo lo stato di fermo è stato condotto in carcere.

Nel frattempo è emerso che il funerale di Omar Ghirardini sarà celebrato a Villafranca, in provincia di Verona, dove si trovano altri parenti della vittima. E intanto nel campo nomadi regna un filo di tranquillità con il rischio di altre tensioni e con l’appartamento dove è avvenuta la lite posto sotto sequestro. Tutto questo, in attesa di un vertice del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per domani, martedì 7 gennaio, dal prefetto Attilio Visconti. Con la ricerca di una soluzione anche per ristabilire un contatto benevolo tra le due fazioni.