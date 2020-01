Brescia, investe a morte in via Maggia. Lui: “Non volevo ucciderlo”

(red.) In attesa dell’autopsia che sarà eseguita domani, martedì 7 gennaio, sulla salma di Omar Ghirardini, oggi, lunedì 6, si è svolto l’interrogatorio in carcere per Renat Hadzovic. La vicenda è quella dell’investimento mortale di via della Maggia quando proprio il 28enne Hadzovic, sfregiato con un coltello insieme ad altri due fratelli della compagna della vittima, aveva inseguito e travolto il 35enne sinti bresciano.

Questa mattina, nel corso dell’interrogatorio dietro le sbarre per opera del giudice delle indagini preliminari Lorenzo Benini e come riporta il Giornale di Brescia, il giovane accusato dell’investimento ha rivelato di aver inseguito la vittima solo con l’intento di spaventarlo e non di ucciderlo. A questo punto il giudice dovrà decidere se convalidare il fermo ed eventualmente concedere gli arresti domiciliari per l’uomo.