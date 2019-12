Bedizzole, benzina con i soldi del Comune: denunciato ex addetto

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 30 dicembre i carabinieri bresciani della stazione di Bedizzole hanno denunciato un ex dipendente comunale con l’accusa di peculato. Infatti, avrebbe preso 24 mila euro di schede carburante rifornendo di benzina anche i suoi mezzi privati. La segnalazione ai militari è arrivata da parte del sindaco Giovanni Cottini che si era sentito dire dai propri uffici comunali di un ammanco per un importo speso per i carburanti ai veicoli pubblici.

Il periodo di riferimento è quello compreso tra il 2016 e il 2019 e si è anche verificato che i buoni non consumati dal Comune erano stati spesi dal dipendente infedele, ora in pensione, in varie zone di vacanza e mentre era in ferie.

Appurata la responsabilità, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’ex addetto dell’ufficio tecnico e hanno trovato e sequestrato altre 50 tessere carburante, poi restituite al municipio. Da verificare anche se l’ex dipendente abbia usato questa pratica per rifornire i mezzi di altre persone conoscenti. “Mi sento tradito da una persona in cui avevo fiducia” ha commentato amareggiato il primo cittadino.