Delitto di Legnago (Vr), Mario Piozzi conosceva il suo assassino?

(red.) I carabinieri veronesi continuano a indagare sul delitto avvenuto domenica sera 22 dicembre a Legnago, in cui ha perso la vita il 59enne Mario Piozzi. L’uomo, originario di Quinzano e titolare con una 41enne moldava di una sala slot nel paese scaligero, era stato colpito a sprangate da un malvivente. I militari, analizzando la scena dell’omicidio e una serie di altri elementi scoperti dalla Sezione investigazioni scientifiche, ritengono che l’uomo conoscesse il suo assassino.

Infatti, nel suo alloggio ricavato sul retro della sala giochi in un condominio lungo via Caduti, Piozzi avrebbe forse riconosciuto la voce di chi era dall’altra parte e senza alcun problema gli avrebbe aperto. Ma mai avrebbe immaginato quanto poi gli è successo. La sensazione degli inquirenti è che fosse un cliente arrabbiato per incassare una vincita che gli spettava o, al contrario, per aver perso tutto giocando proprio alle slot. Una possibile vendetta, quindi, anche se al momento è difficile risalire all’assassino visto che questo aveva il volto coperto da un passamontagna.

Gli unici elementi certi riguardano il fatto che l’individuo, intorno alle 21,30 e due ore dopo la chiusura della sala scommesse, si era presentato alla casa del titolare. Facendosi aprire, lo avrebbe colpito più volte e si sarebbe persino accanito su di lui mentre era a terra agonizzante. Poi è entrato nella sala giochi rubando 2.900 euro di incasso prima di fuggire sempre dal retro.

Martedì 24 dicembre sul corpo del bresciano è stata eseguita l’autopsia e nel frattempo è stata anche sentita la sua socia che per prima aveva lanciato l’allarme. Ma si stanno analizzando anche i rapporti di amicizia che l’uomo aveva e per poter trovare collegamenti con chi potrebbe averlo ucciso. In ogni caso, nel momento in cui arriverà il nulla osta, è stato già deciso che il funerale sarà celebrato a Quinzano, nella bassa bresciana, che si sta stringendo intorno alla famiglia del 59enne.