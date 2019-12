Maltrattato da moglie e figlia, anziano conferma in tribunale

(red.) Ieri mattina, venerdì 20 dicembre, in tribunale a Brescia un uomo di 83 anni è stato sentito dal giudice delle indagini preliminari nell’ambito di un incidente probatorio. L’anziano, infatti, ha denunciato di essere stato maltrattato per trent’anni dalla moglie 81enne e dalla figlia 51enne. E proprio ieri ha confermato la sua versione dei fatti che già aveva portato al fermo delle due donne per maltrattamenti.

L’anziano ha rivelato al giudice di essere stato più volte preso a schiaffi per motivi inutili, oppure spinto o ancora gli sarebbe stato vietato di avvicinarsi alla stufa per riscaldarsi. Ma sarebbe stato anche tenuto segregato in casa per non uscire, impedito di usare il telefono e non lo avrebbero nemmeno soccorso in occasione di due cadute.

I carabinieri della stazione di Manerbio con la pm Erica Battaglia hanno accertato quelle sevizie anche analizzando i referti medici. Ora la procura valuterà se rinviare a giudizio le due donne.