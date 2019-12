Frode fiscale tra Italia ed estero, 4 arresti. Uno a Bs

(red.) Nelle ore intorno a venerdì 13 dicembre le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza del comando provinciale di Bergamo sono impegnate nell’operazione “Cash River” per una frode fiscale che coinvolge imprenditori e società italiane ed estere. Nel corso delle indagini, nate da elementi acquisiti dalla Squadra Mobile di Milano e poi trasmessi alla procura di Bergamo, sono state arrestate quattro persone, di cui tre imprenditori residenti nella bergamasca e nel bresciano e un avvocato ungherese. Sono tutti accusati di associazione a delinquere, transnazionale, dedita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti utilizzate da numerose imprese italiane per evadere il Fisco. Il provvedimento è stato adottato sulla base delle risultanze delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bergamo.

I Finanzieri – si legge in una nota – attraverso intercettazioni telematiche, telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, pedinamenti, indagini finanziarie, l’approfondimento di segnalazioni per operazioni finanziarie sospette e incrociando gli elementi acquisiti con le informazioni presenti nelle banche dati, hanno smascherato l’organizzazione in capo a società cartiere, 21 solo nel 2018, con sede tra Milano, Cagliari, Parma, Roma, Bergamo e all’estero intestate a prestanome e utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti destinate ad aziende compiacenti del nord Italia. Il “sistema criminale” prevedeva il pagamento delle fatture false con bonifici che affluivano su conti correnti esteri intestati a società con sede nei Paesi dell’Est Europa, tutte riconducibili agli indagati. Le illecite provviste create principalmente in Croazia, Ungheria e Bulgaria venivano prelevate in contanti da corriere incaricati di trasportare il denaro in Italia nascosto in doppi fondi realizzati su autovetture in uso all’organizzazione.

Il denaro veniva quindi restituito agli stessi clienti che avevano pagato le false fatture, al netto del 5%, ossia il prezzo pattuito per usufruire della frode. In questo modo, gli imprenditori che hanno utilizzato il meccanismo si sono potuti avvantaggiare da un lato evadendo le imposte e dall’altro creandosi provviste di contanti in nero, ottenute con la restituzione del denaro versato alle società cartiere. L’ammontare della frode fiscale è stato quantificato in oltre 16 milioni di euro, ma le indagini sono ancora in corso. Importante era il ruolo svolto da un professionista ungherese che aveva costituito le società estere e i conti correnti.

Nel corso delle perquisizioni, oltre diciannove tra Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna e Lazio, i finanzieri hanno rinvenuto numerosa documentazione contabile ed extracontabile attualmente al vaglio degli inquirenti, nonché oltre 105 carte bancomat estere. Sono anche stati sequestrati conti correnti in Ungheria su richiesta del pm. Sotto sequestro anche auto, disponibilità finanziarie, orologi e preziosi per un valore di oltre 350 mila euro. A tre degli arrestati, un 37enne della provincia di Salerno, una 43enne milanese e un 30enne Bergamasco, dopo le prime parziali ammissioni, il giudice ha concesso gli arresti domiciliari. Il professionista ungherese invece è tutt’ora detenuto nel carcere di Bergamo. Ai principali artefici del sodalizio la procura contesta l’aggravante della trasnazionalità.