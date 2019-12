Truccano i km delle auto che vendono: quattro arresti nel bresciano

(red.) Compravano auto usate, intervenivano sul contachilometri azzerandolo e poi le rivendevano agli ignari clienti facendo loro pensare che fossero semi nuove. E’ quanto hanno scoperto le fiamme gialle della Guardia di Finanza e la Polizia di Ravenna che hanno operato con i colleghi di Brescia. E proprio nel bresciano, tra città e hinterland, sono stati condotti quattro arresti tra obbligo di firma e domiciliari. Si tratta di tre rumeni e un italiano che avrebbero gestito le vetture falsificate all’interno di due capannoni tra Brescia e Botticino.

L’indagine generale ha portato a 25 arresti tra 5 in carcere, 7 ai domiciliari e l’obbligo di firma per altri 13. Sono tutti accusati di associazione a delinquere, truffa e trasferimento fraudolento di valori. Gli inquirenti hanno anche scoperto l’esistenza di diciotto imprese, ora sequestrate, che sarebbero state aperte dagli indagati per comprare e vendere le vetture truccate. Così facendo sarebbero riusciti a piazzare oltre 300 veicoli e tutti di nuova immatricolazione per venderli meglio ai clienti.