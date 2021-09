Schianto moto-auto, codice rosso per un centauro 17enne

(red.) E’ ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia il motociclista 17enne rimasto coinvolto in un incidente avvenuto attorno alle 20 di martedì 28 settembre in via Attilio Franchi a Brescia.

Il giovane, per cause ancora in fase di accertamento, è entrato in collisione con una vettura all’altezza dell’incrocio tra l’ingresso alla Tangenziale Ovest e via via Crotte.

Le condizioni del 17enne sono apparse subito gravi: sul posto è stata inviata una ambulanza che ha trasferito il minorenne, in codice rosso, al nosocomio cittadino.

Dei rilievi si è occupata la Polizia Locale, che ha temporaneamente deviato il traffico per concludere gli accedere gli accertamenti sul sinistro.

Un altro incidente, di minore entità ma che ha comunque suscitato apprensione per le condizioni delle persone coinvolte, si è verificato nella tarda mattinata di martedì, attorno alle 12, sulla A35, tra Castrezzato e Rovato, in direzione Brescia.

In un tamponamento a catena in cui sono rimasti coinvolti più mezzi, molta apprensione per una donna incinta che viaggiava con un bambino a bordo.

E’ scattato il codice rosso, ma, fortunatamente, per la signora ed il figlioletto non ci sono state conseguenze gravi. Sul posto, i vigili del fuoco, il 118 e la Polizia stradale. L’intervento si è poi concluso in codice verde.