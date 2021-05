Travagliato e Pontevico, mattina di ribaltamenti nel bresciano

(red.) Stamattina, sabato 15 maggio, nell’arco di pochi minuti si sono resi necessari due interventi di soccorso in provincia di Brescia a causa, in entrambi i casi, di veicoli che si sono ribaltati. Il primo in ordine di tempo si è verificato intorno alle 10,30 in via Novis a Travagliato e che ha riguardato una donna di 62 e un uomo di 81 anni. Per loro l’allerta al 112 ha mobilitato l’automedica, un’ambulanza del posto, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’intervento è da codice giallo e per fortuna nessuno dei due occupanti sarebbe in gravi condizioni.

L’altro incidente è avvenuto poco dopo sulla provinciale 64 a Pontevico, nella bassa bresciana. In questo caso a essersi ribaltato in auto è stato un uomo di 80 anni e che ha indotto a chiedere anche l’intervento dell’elicottero da Bergamo. Sul posto sono giunte anche l’automedica e un’ambulanza da Dello, oltre ai vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la dinamica. L’anziano rimasto bloccato è stato estratto dal veicolo e poi condotto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma non sarebbe in gravi condizioni.