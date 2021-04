A4, due incidenti tra Sirmione e Desenzano: viabilità in tilt

(red.) Viabilità in tilt questa mattina, mercoledì 7 aprile, da pochi minuti prima delle 10 sull’autostrada A4 Venezia-Torino in direzione di Brescia tra Sirmione e Desenzano del Garda a causa di un doppio incidente. Il primo, un tamponamento, si sarebbe verificato a Lonato e provocando la prima coda di traffico. E in questa lunga fila è avvenuto anche il secondo incidente tra mezzi pesanti.

L’impatto ha coinvolto cinque persone dai 35 ai 58 anni e l’allerta ai soccorsi ha fatto mobilitare sul posto i vigili del fuoco, la Polizia stradale, l’automedica con due ambulanze da Mantova e anche l’elicottero da Verona.