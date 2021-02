Bagnolo Mella, 13enne in bicicletta investito dopo scuola

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 febbraio, un ragazzo di 13 anni è stato vittima di un investimento, per fortuna non grave, mentre stava tornando a casa da scuola in bicicletta a Bagnolo Mella, nella bassa bresciana. E’ successo pochi minuti prima delle 14 in viale Europa nel momento in cui il giovanissimo studente, uscito dall’ultima ora di lezione giornaliera, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Ma a un certo punto è stato investito da un’auto. Subito sul posto sono stati allertati i soccorsi, vista anche la giovane età del ferito, facendo intervenire un’ambulanza da Flero e la Polizia locale. Per fortuna nulla di grave, ma per precauzione è stato trasportato in codice giallo al pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia.

Qualche ora dopo anche a Brescia città, in via Boccacci, una bambina di 4 anni è stata urtata da un’auto mentre attraversava la via con la madre alla fine della giornata di scuola. Anche per lei nulla di grave, muovendo comunque gli agenti della Polizia locale per i rilievi.