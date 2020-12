Ghedi e Leno, banchine sulla Lenese non reggono. Camion fuori strada

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 9 dicembre, due strade della bassa bresciana sono state chiuse per alcune ore nel momento in cui due mezzi pesanti, a distanza di un’ora l’uno dall’altro, sono rimasti coinvolti in uscite dalla carreggiata. Disagi dovuti soprattutto alla pioggia e alle banchine che non hanno retto il peso dei mezzi pesanti in transito. Il primo episodio si è verificato intorno alle 10 sulla provinciale 668 Lenese in territorio di Ghedi.

L’altro, intorno alle 11, sulla stessa carreggiata in via Tito Speri a Leno. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma i due tratti di strada sono rimasti chiusi da parte degli agenti dei due corpi di Polizia locale. Nel secondo caso un camion ha rischiato di ribaltarsi ed è stato tenuto in equilibrio prima di essere recuperato. Disagi anche per una colonna di altri mezzi pesanti costretti a tornare indietro.