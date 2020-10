Incidenti, rapporto Aci-Istat: meno morti nel 2019 nel bresciano

(red.) Se alla fine di quest’anno 2020 il trend degli incidenti mortali in provincia di Brescia, ma non solo, sarà in diminuzione del 30% come sembra, sarà solo merito del lockdown. In ogni caso nel nostro territorio si assiste a un calo degli scontri mortali dopo, purtroppo, il boom del 2018 e c’è una tendenza alla diminuzione dal 2017. E’ quanto scritto nel rapporto di Aci e Istat relativo ai dati del 2019 in Italia.

Per quanto riguarda il bresciano sono stati 81 i morti sulle strade nell’anno passato a fronte di 3.356 incidenti e 4.693 feriti. Nel 2018, invece, le vittime erano state 85 in 3.390 incidenti che avevano provocato 4.735 feriti. Il dato migliore era stato nel 2017 con 63 decessi a fronte di un numero simile di incidenti e feriti.

E anche se in provincia di Brescia i morti da incidenti si sono dimezzati da 200 a 100 nell’arco di dieci anni, dal 1999 al 2009, il nostro territorio resta ancora tra i peggiori in Italia. Si è anche verificato che i mesi peggiori sono quelli estivi, mentre le cause maggiori sono la distrazione, il mancato rispetto della precedenza, l’alta velocità e l’alcol alla guida.