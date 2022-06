Desenzano, incidente in A4: sette chilometri di coda

Brescia. Ancora un incidente sulla A4, l’autostrada Brescia Milano, nella mattinata di martedì 7 giugno.

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato pochi minuti prima delle 9, tra Desenzano e Brescia Est, in direzione Milano.

Secondo le prime informazioni, ad entrare in collisione due auto ed un Tir. tre le persone coinvolte che, fortunatamente, non sarebbero in gravi condizioni: una ragazza di 24 anni, un ragazzo di 26 e un uomo di 38.Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e i mezzi del 118.

A seguito del sinistro si sono formate lunghe code, fino a 7 chilometri, con traffico paralizzato in direzione del capoluogo lombardo.