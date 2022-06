Acquafredda, auto si ribalta nel fosso: paura per una coppia con neonata

Acquafredda. Tragedia sfiorata ad Acquafredda, nella Bassa bresciana per un pauroso incidente avvenuto venerdì 3 giugno lungo la provinciale 343. Una vettura a bordo della quale viaggiava una coppia con una neonata di pochi mesi, è finita fuori strada ribaltandosi in un fosso.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale la vettura, una Mazda, viaggiava in direzione di Mantova quando, per cause che sono ancora al vaglio, probabilmente per un colpo di sonno, ha sbandato finendo contro la segnaletica e quindi capottandosi a bordo strada, finendo con le ruote all’aria.

Miracolosamente illesi il 39enne che era alla guida e la moglie di 37 anni, residenti a Parma, così come la figlioletta di pochi mesi.

Visitati e medicati sul posto, hanno rifiutato il ricovero in ospedale.