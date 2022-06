San Zeno, stabile la 17enne investita da un furgone: denunciato l’autista

San Zeno. Permangono stabili le condizioni della 17enne investita da un furgone nel pomeriggio di mercoledì 1 giugno a San Zeno. La ragazza, ricoverata al Civile di Brescia, è ancora in terapia intensiva, in condizioni gravissime ed in pericolo di vita.

E’ stata travolta da un mezzo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonale. Il conducente del furgoncino, un 27enne, è stato denunciato per lesioni stradali colpose.

Gli esiti dei test sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti hanno rilevato la presenza di tracce di cannabis, ma non in quantità tali da ipotizzare un’assunzione in tempi ravvicinati. L’autista avrebbe dichiarato di non essersi accorto della giovane che stava attraversando a piedi.