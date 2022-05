Sirmione, schianto in A4: feriti cinque giovanissimi

Sirmione. Incidente nella mattinata di sabato 28 maggio lungo l’autostrada A4, all’altezza di Sirmione (Brescia). Cinque le persone coinvolte, tutte giovanissime: un 16enne, due 17enni, e due ragazzi di 19 anni. Una 17enne è stata ricoverata in prognosi riservata alla Poliambulanza di Brescia.

Il sinistro si è verificato attorno alle 9, vicino al casello di Sirmione. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto tra la vettura su cui si trovavano i ragazzi e un camion. Sul posto, per i rilievi, la Polstrada di Verona, oltre ai tecnici Ats, ai Vigili del Fuoco e alle ambulanze. Gli altri feriti non sarebbero in gravi condizioni. L’autostrada non è stata chiusa al traffico.