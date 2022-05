Artogne, cade con il trial: grave 42enne

Artogne. Ancora un grave incidente sulle strade bresciane. Dopo il sinistro in A4 di mercoledì mattina in cui ha perso la vita un’automobilista 42enne, finito contro un Tir, nella mattinata di giovedì un sinistro si è verificato attorno alle 7 ad Artogne, in Valcamonica, tra via Valeriana e via Caduti della Resistenza.

Un uomo viaggiava in sella ad una moto da trial, quando una vettura gli avrebbe tagliato la strada, facendolo cadere con violenza sull’asfalto.

Il 42enne ha riportato un trauma al volto ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. E’ ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.