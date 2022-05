Valtrompia

Concesio, ciclista 18enne investita sulla Sp19

L'incidente nel pomeriggio di venerdì: la giovane, urtata da un'auto, è stata trasferita in Poliambulanza in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Concesio. Ancora un incidente sulle strade bresciane. Nel pomeriggio di venerdì 20 maggio una 18enne è stata investita, mentre, in sella alla sua bicicletta, dopo avere percorso la ciclabile che corre a fianco della Provinciale 19 a Concesio (Brescia), stava immettendosi all’ altezza dell’attraversamento pedonale. La giovane, residente nel paese valtriumplino, è stata trasportata in codice rosso in Poliambulanza, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Iseo e un’ ambulanza del Cosp di Bovezzo.