Gussago, bimbo ferito dal decespugliatore: rischia amputazione piede

Gussago. Dramma Gussago, dove un bambino di due anni rischia l’amputazione di un piede, ferito da un decespugliatore.

Il grave incidente è avvenuto mercoledì 11 maggio nel quartiere di Casaglio, attorno alle 12, in via Kennedy.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo, che si trovava nel giardino della villetta di famiglia, si sarebbe avvicinato, non visto, ad un parente che stava tagliando l’erba del prato con l’attrezzo agricolo, rimanendo ferito gravemente ad una coscia e ad un piede.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza da Villa Carcina e un’ automedica da Gardone Valtrompia ed è atterrato l’elisoccorso da Brescia che, vista la gravità delle lesione riportate, ha trasferito il piccolo al San Gerardo di Monza, dove è stato sopposto ad un delicato intervento, finalizzato a scongiurare le perdita dell’arto.