Concesio, identificato il pedone investito

Concesio. E’ un 76enne residente in paese il pedone travolto domenica pomeriggio a Concesio in via Aldo Moro.

L’anziano, che vive a circa un chilometro di distanza dal luogo dell’incidente, è stato ricoverato in prognosi riservata alla Poliambulanza di Brescia ed è in gravi condizioni. Dopo l’investimento l’uomo, che era senza documenti e telefonino, probabilmente perchè uscito di casa per fare una passeggiata verso il centro del paese, non ha mai ripreso conoscenza.

La moglie del 76enne, non vedendolo rientrare, si è rivolta alla stazione dei carabinieri, segnalando che la persona investita avrebbe potuto essere il marito. E il sospetto della signora si è, purtroppo, rivelato fondato.

La dinamica del sinistro è a vaglio della polizia stradale che ha ascoltato alcuni testimoni e, anche, le immagini di videosorveglianza pubblica.