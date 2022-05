Concesio, pedone travolto da un’auto: è gravissimo

Concesio. E’ in condizioni disperate l’uomo, per ora ancora senza identità, travolto da un’automobile in via Aldo Moro, a Concesio (Brescia), domenica pomeriggio.

La vittima del sinistro è stata ricoverata alla Poliambulanza di Brescia. Da momento dell’impatto non ha più ripreso conoscenza. La prognosi è riservata.

La persona investita era senza documenti personali e la polizia stradale di Montichiari, intervenuta per i rilievi, ipotizza che possa trattarsi di un residente in zona, forse uscito di casa per una passeggiata e per questo privo dei certificati di identificazione. Sotto choc la persona che ha investito lo sconosciuto.