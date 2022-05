Tir perde blocchi di cemento: paura a Montichiari

Montichiari. Momenti di apprensione, nella mattinata di martedì 3 maggio a Montichiari, nel bresciano, per un curioso (e fortunatamente senza conseguenze per le persone), incidente occorso ad una tir adibito a carichi straordinari.

Il mezzo, che stava transitando lungo via Madonnina, ha perso parte del carico, costituito da blocchi in cemento prefabbricati.

Casualità ha voluto che, in quel momento, non transitassero altri veicoli.

L’incidente è avvenuto attorno alle 8, all’altezza del sottopassaggio in direzione Carpenedolo. Sul posto, per le operazioni di messa in sicurezza, sono giunti gli agenti della Polizia locale di Montichiari.