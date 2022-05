Cazzago, schianto auto-scooterone: feriti marito e moglie

Cazzago San Martino. Grave incidente, nella mattinata di lunedì 2 maggio, a Cazzago San Martino (Brescia) lungo la Sp 11.

Una coppia, marito e moglie che viaggiava su uno scooterone in direzione Brescia, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un Suv guidato da una donna di Rovato. La vettura stava immettendosi sulla provinciale dopo un rifornimento di carburante da una pompa di benzina quando è entrata in collisione con la due ruote.

Feriti in modo grave i due centauri, residenti nella Bergamasca, a Bariano: l’uomo, 50 anni è ferito in modo molto grave ed è stato portato con la moglie, 46 anni, al Civile di Brescia. Sul posto, per i rilievi, la polstrada, i vigili del fuoco, due ambulanze e un’automedica.