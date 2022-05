Brescia, frontale in città: ferita una 56enne

Brescia. Grave incidente tra due vetture, poco prima delle 23 di domenica 2 maggio, a Brescia, all’incrocio tra via Veneto e via Montello.

Nello schianto la parte anteriore di una delle auto è andata completamente distrutta e la donna che era al volante, una 56enne, è stata trasferita alla clinica Città di Brescia in codice giallo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora al vaglio della Polizia Locale la dinamica del sinistro.