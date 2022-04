Nuvolera, tir contro cavalcavia: chiuso tratto della 45bis

Nuvolera. Un incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo la statale 45 bis, nota anche come Gardesana, nel tratto compreso tra Nuvolera e Gavardo (Brescia), ha imposto la chiusura del segmento stradale interessato dal sinistro.

Cosa è accaduto? Un camion ha urtato un cavalcavia, danneggiandolo.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia e il traffico deviato su strade secondarie con non pochi disagi proprio nel week end di Pasqua e Pasquetta, con traffico intensificato per le festività.

Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas che stanno verificando l’agibilità del ponte. L’intervento durerà ancora alcune ore, anche per stabilire la dinamica dell’impatto. Si temono ripercussioni sul traffico, in intensificazione proprio in queste giornate per i maggiori flussi turistici verso il Garda.