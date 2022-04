Roè Volciano, frontale in galleria: due auto coinvolte

Roè Volciano. Frontale in galleria, nella mattinata di giovedì 14 aprile, a Roè Volciano, nel bresciano.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 6,30 sulla Statale 45bis: ad entrare in collisione due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia che hanno dovuto liberare una persona rimasta intrappolata nelle lamiere.

Vista la situazione critica è scattato l’allarme da codice rosso ed è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza da Bergamo, oltre a tre ambulanze. Sul posto, per i rilievi e per dirigere le operazioni di traffico la polizia stradale.

L’emergenza è stata poi declassata a codice giallo: nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita.