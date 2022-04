Desenzano, incidente in A4: due i feriti; traffico bloccato

Desenzano. Ancora un grave incidente sull’autostrada A4 nella mattinata di lunedì 11 aprile.

Il sinistro si è verificato nel tratto bresciano tra Desenzano e Sirmione: ad entrare in collisione, attorno alle 10,30 un mezzo pesante e una vettura. Due i feriti, trasferiti in codice rosso in ospedale. Su posto, per i rilievi e per le operazioni di soccorso i vigili del fuoco e la polizia stradale.

A seguito dello schianto si segnalano lunghe code, in aumento, sulla tratta interessata dall’incidente.