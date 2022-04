Tamponamento in A4: lunghe code tra Brescia Ovest e Centro

Brescia. Tamponamento a catena in A4 verso le 18 di martedì 5 aprile, con lunghe code e rallentamenti soprattutto all’altezza dei caselli di Brescia Ovest e di Brescia Centro.

Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone: la più grave un camionista di 55 anni che tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.

Ad un’ora dal sinistro la coda verso Verona era lunga quattro chilometri. La corsia in cui si è verificato l’impatto tra i mezzi, tre auto ed un Tir è stata chiusa per consentire i rilievi.

Attorno alle 19,30 la situazione si è poi sbloccata quando i mezzi sono stati rimossi e la corsia è stata riaperta.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud.