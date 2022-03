Pisogne, scontro auto-camion: paura per un 80enne

(red.) Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 23 marzo a Pisogne (Brescia), lungo via Milano. Un 80enne che era alla guida di una Peugeot 206 ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e andando a schiantarsi contro un camion che viaggiava in senso contrario.

L’impatto è stato violento: l’anziano ha battuto il capo contro il cruscotto ed ha perso i sensi.

L’autista del Tir ha allertato i soccorsi, intervenuti con due ambulanze e l’auto medica da Esine. L’80enne, dopo i primi accertamenti, è stato stabilizzato e trasferito con l’elicottero del 118 all’ospedale Civile di Brescia, in gravi condizioni.

Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Boario e per la rimozione del veicolo incidentato i vigili del fuoco di Pisogne.