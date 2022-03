Quinzano, 21enne investito: il pirata si costituisce

(red.) Sapeva che non ci sarebbe voluto molto tempo prima che gli inquirenti risalissero a lui come il responsabile dell’investimento di un 21enne avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Quinzano, nel bresciano. E così lunedì mattina il pirata della strada che non si era fermato a soccorrere il giovane che, a piedi stava rincasando dopo una serata trascorsa in un locale con gli amici, si è presentato alla caserma dei carabinieri per costituirsi.

Si tratta di un ragazzo, coetaneo della vittima e che, come il giovane investito, che ha riportato fratture e traumi agli arti inferiori, aveva passato la serata in compagnia nel centro del paese.

E’ stato denunciato per omissione di soccorso. Sembra che, preso dal panico dopo avere investito il 21enne, l’automobilista, dopo essersi accertato che il ferito era cosciente, si sia allontanato.

I carabinieri della Compagnia di Verolanuova sono risaliti in breve tempo al modello e al proprietario della vettura coinvolta e il responsabile, sentendosi braccato, avrebbe poi deciso di confessare quanto accaduto.