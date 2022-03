Calcinato, tamponamento in A4: traffico paralizzato

(red.) Ancora un incidente sull’autostrada A4 Milano-Brescia, nella mattinata di martedì 22 marzo.

Un tamponamento tra due auto si è verificato tra i caselli di Brescia Est e Desenzano, in direzione del capoluogo meneghino, in territorio comunale di Calcinato. Sarebbero otto le persone coinvolte nel sinistro, nessuna delle quali in condizioni gravi, a seguito del quale si sono formate lunghe code, superiori ai 4 km, con i conseguenti disagi.

Sul posto la Polizia Stradale di Verona Sud per i rilievi e per dirigere le operazioni di traffico, particolarmente intenso.