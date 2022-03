Coccaglio, 75ennne in bicicletta investita da un Tir

(red.) E’ in gravi condizioni l’anziana investita da un camion nel primo pomeriggio di giovedì 17 marzo a Coccaglio, nel bresciano.

L’incidente si è verificato attorno alle 14, nei pressi della rotatoria che porta a Palazzolo, Chiari e Rovato e che prende il nome di via Marconi.

La 75enne, in sella alla sua bicicletta, sarebbe stata urtata da un Tir mentre attraversava in sella alla due ruote. Sul posto è atterrata l’eliambulanza da Brescia che ha trasferito la donna al Civile di Brescia. Per i rilievi è intervenuta la polizia Locale del Montorfano.

