Nuvolento, frontale e tamponamento a catena: tre feriti

(red.) le immagini delle auto ridotte a lamiere faceva presagire un esito drammatico alle prime persone accorse sul luogo dello spaventoso incidente avvenuto alle 20 di domenica 13 marzo, lungo la strada statale 45 bis, in territorio comunale di Nuvolento, nel bresciano.

Fortunatamente, invece, le tre persone rimaste ferite nel frontale e nel conseguente tamponamento a catena tra quattro veicoli sono state soccorse e trasferite in ospedale in codice giallo, in condizioni non critiche.

Secondo quanto ricostruito, un’auto che viaggiava in direzione Brescia, per cause ancora al vaglio della polstrada, avrebbe invaso la corsia opposta mentre sopraggiungevano altre vetture che sono rimaste coinvolte in un sinistro a catena.

Nel maxi tamponamento, un veicolo si è rovesciato su di un fianco, mentre gli altri mezzi sono andati quasi completamente distrutti.

I conducenti delle auto sono riusciti ad uscire, aiutandosi l’un l’altro dal groviglio di lamiere prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un’auto medica e tre ambulanze da Mazzano, Bedizzole e Nuvolento.

La strada, per l’ennesima volta teatro di uno spaventoso incidente, dopo quelli in cui, a fine gennaio, persero la vita cinque ragazzi valsabbini tra i 17 ed i 22 anni e quello in cui, lo scorso 14 febbraio morirono due operai stranieri, è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la rimozione dei quattro mezzi incidentati.