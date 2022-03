Brescia, incidente in tangenziale Ovest: traffico in tilt

(red.) Disagi sulla Tangenziale Ovest di Brescia, nella mattinata di lunedì 14 marzo a causa di un incidente avvenuto attorno alle 7,30 tra due automobili tra l’imbocco di via Volturno e via Milano.

Quattro i feriti nell’impatto, nessuno dei quali sarebbe in pericolo di vita.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, a quell’ora piuttosto intenso: sul posto, per i rilievi e per dirigere il traffico, la Polizia Locale.

La viabilità e tornata alla normalità dopo oltre due ore.