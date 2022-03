Corte Franca, auto sbanda e finisce infilzata nella ringhiera

(red.) E’ di due feriti lievi il bilancio dell’incidente avvenuto domenica pomeriggio a Corte Franca, nel bresciano.

Il sinistro, che ha coinvolto una vettura, si è verificato attorno alle 17,30, all’altezza del bivio che conduce a Provaglio d’Iseo e Monterotondo di Passirano.

La Fiat Punto su cui viaggiavano padre e figlia ha improvvisamente sbandato finendo oltre il muretto della carreggiata, andando ad infilzarsi nella ringhiera sottostante.

Fortunatamente, le condizioni degli occupanti della vettura non sono risultate gravi e le due persone sono state accompagnate in ambulanza all’ospedale di Chiari, per le cure e gli accertamenti medici del caso.